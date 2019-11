NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,10 Euro belassen. Der Mobilfunknetzbetreiber habe insgesamt gemischt abgeschnitten, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer ersten Reaktion am Montag. Positiv überrascht aber hätten der Umsatz und die wichtigsten Leistungskennziffern, die stark ausgefallen seien. Es gebe eindeutige Belege für die Annahme, dass das Unternehmen nun wieder strukturell wachse./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:11 / GMT



