NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica Deutschland anlässlich der Geschäftszahlen zum dritten Quartal von 3,10 auf 3,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Umsatz des Mobilfunknetzbetreibers. Der nächste Kurstreiber für die Aktien seien nun Aussagen des Managements zur Strategie des Unternehmens, die für den 11. Dezember angesetzt seien. Dabei könnte es auch um eine gemeinsame Netznutzung mit anderen Anbietern gehen./la/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 19:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2019 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.