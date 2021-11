ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica Deutschland auf "Outperform" belassen. Die Markttrends im Telekommunikationssektor seien im vergangenen Quartal weitestgehend stabil und gesund geblieben, resümierte Analyst Jakob Bluestone in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die abgelaufene Berichtssaison. Mit seinen bereits angehobenen Annahmen für Telefonica Deutschland liegt der Experte über dem Markt. Die verbesserte Wettbewerbsposition sollte das Umsatzwachstum der Eigenmarke antreiben./tav/jha



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 18:28 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2021 / 04:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.