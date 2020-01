NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Telefonica Deutschland von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 3,10 auf 3,60 Euro angehoben. Er habe in den vergangenen Jahren immer auf die Einführung von Tarifen mit quasi unbegrenztem Datenvolumen gedrängt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt sei die deutsche Telefonica-Tochter in ihrem O2-Netz endlich diesen mutigen Schritt gegangen. In Verbindung mit der deutlich verbesserten Netzqualität spreche dies für die Aktie./tih/ag



