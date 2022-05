LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Telefonica Deutschland nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard attestierte der deutschen Telefonica-Tochter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen starken Auftakt in das neue Geschäftsjahr. Dies sei ein Beweis dafür, dass die Strategie funktioniere und der Telekom-Markt in Deutschland gesund bleibe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2022 / 07:08 / GMT



