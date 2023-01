LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,00 auf 3,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesicht der seit Jahresanfang fallenden Energiepreise habe er seine Schätzungen für einige europäische Telekomunternehmen überarbeitet - insbesondere für jene, die sich nur in einem geringen Ausmaß abgesichert hätten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Gegenwind durch die Energiepreise werde das operative Ergebnis (Ebitda) weniger negativ beeinflussen als bisher angenommen. Er bevorzugt weiterhin Unternehmen mit gesunden Marktstrukturen und/oder mit klaren Wachstumstreibern, insbesondere die Deutsche Telekom und KPN./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 23:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2023 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.