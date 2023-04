LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica Deutschland von 3,20 auf 3,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Maurice Patrick rechnet laut einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Telekomunternehmen damit, dass deren Macht, Preise festzulegen, zurückkehren dürfte. Die steigende Inflation habe in der gesamten Branche zu neuen Versuchen geführt, die Preise nach oben zu treiben und die ersten Anzeichen seien positiv, schrieb er. Für Telefonica Deutschland hob Patrick daher seine Schätzungen für 2024 und darüber hinaus an. Für 2023 stimme er mit den Unternehmenserwartungen weitgehend überein./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2023 / 19:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.04.2023 / 04:10 / GMT





