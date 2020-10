LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Telefonica vor Zahlen von 4,40 auf 4,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im dritten Quartal seien nur geringfügige Verbesserungen für den Telefonkonzern in Vergleich zum zweiten Quartal zu erwarten, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das geringere Ziel resultiere aus der hohen Verschuldung und niedrigeren Umsatzschätzungen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 22:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2020 / 00:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.