LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Telefonica nach einer Strategievorstellung von 7,80 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Für den spanischen Telefonkonzern beginne mit der Konzentration auf vier Kernmärkte eine neue Ära, schrieb Analyst Luigi Minerva in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bezog die jüngsten Zahlen in sein Modell ein und begründete so das neue Kursziel./tih/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2019 / 20:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2019 / 07:31 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.