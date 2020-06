NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Telefonica nach einer Beurteilung des Einflusses der geplanten Fusion der Tochter O2 UK mit dem Kabelnetzbetreiber Virgin Media auf "Neutral" belassen. Das Kursziel laut unverändert 5,10 Euro. Verkäufe anderer britischer Vermögenswerte dürften für beide zu erwarten sein, schrieb Analyst Michael Bishop in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Einfluss auf Telefonica werde geringer sein als der auf Liberty Global, doch auch hier dürften die Nettoschulden sinken und künftige Dividenden leicht durch die Fusion profitieren./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 23:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



