NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Telefonica von 3,70 auf 3,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Quartalszahlen des lateinamerikanischen Wettbewerbers America Movil ließen negative Rückschlüsse auf das Geschäft des Telekommunikationskonzerns Telefonica zu, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des Ausmaßes der Corona-Pandemie könnte sich der Umsatz der Spanier in Mittel- und Südamerika schlechter als ohnehin bereits befürchtet entwickelt haben./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2020 / 19:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.