NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Tesco angesichts eines möglichen Teilverkaufs des Asiengeschäfts von 285 auf 310 Pence angehoben. Die Einstufung für das Papier des britischen Einzelhändlers lautet weiterhin "Buy". Mit dem erhöhten Kursziel reflektiere er die wahrscheinlichen Barmittel-Ausschüttungen nach einem denkbaren Verkauf, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 02:42 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / 02:42 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.