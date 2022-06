FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Tesla von 1250 auf 1125 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Rosner kappte seine Auslieferungsschätzungen für das zweite Quartal. Dies geht aus einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am Wochenende erwartete Kennziffern des E-Autobauers hervor. Rosner führte dies auf eine verlängerte Corona-Schließung und logistische Probleme in der Fabrik in Shanghai zurück. Er kappte zudem seine Umsatzschätzung auf 15,5 Milliarden Dollar und die Bruttomarge auf 26,4 Prozent./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 10:01 / GMT



