NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Tesla vor einem Investorentag auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Unternehmenschef Elon Musk dürfte seinen "Masterplan 3" vorstellen und erörtern, was die Welt für den Übergang zu nachhaltiger Energie benötigt, schrieb Analyst Mark Delaney in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Von besonderem Interesse für die Anleger sollten Informationen des Elektroautobauers zur neuen Fahrzeugplattform der dritten Generation sein, bei der Tesla eine Kostenreduzierung von rund 50 Prozent anstrebt./edh/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2023 / 23:05 / GMT

