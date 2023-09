FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tesla angesichts eines Investorentreffens auf der Automobilmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Wegen laufender Preissenkungen gebe es ein kurzfristiges Abwärtsrisiko für die Erwartungen der Anleger, schrieb Analyst Emmanuel Rosner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Tesla sichere damit das Volumen in einem herausfordernden Konjunkturumfeld. Hinsichtlich der längerfristigen Chancen des Elektroautobauers bleibt der Experte aber optimistisch./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2023 / 10:01 / GMT





