FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Tesla von 340 auf 325 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der E-Autobauer habe im vergangenen Quartal zwar einen Auslieferungsrekord erzielt, aber die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ziel eines Zuwachses von 50 Prozent bei den jährlich produzierten Fahrzeugen erscheine damit zunehmend ambitioniert, wenn auch nicht unmöglich. Laut seinen überarbeiteten Annahmen traut der Experte Tesla zwar höhere Ergebnisse zu, ist aber bei dem freien Barmittelzufluss zurückhaltender - was sich auf den als fair erachteten Wert auswirkt./tav/he



