NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Tesla auf "Outperform" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Aktienkurs des Herstellers von Elektrofahrzeugen habe unter Druck gestanden und könne weiter schwanken, schrieb Analyst Joseph Spak in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er halte die Papiere aber für kaufenswert und rät, bei fallenden Kursen Positionen aufzubauen. Mittel- bis langfristig sei er positiv gestimmt mit Blick auf die Marktposition von Tesla./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2022 / 22:52 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 00:15 / EST



