NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla vor Absatzzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 305 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer dürfte im zweiten Quartal 438 000 Fahrzeuge verkauft haben, was im Jahresvergleich ein Plus von 72 Prozent wäre und gegenüber dem Vorquartal ein vierprozentiger Anstieg, schrieb Analyst Tom Narayan in einen am Donnerstag vorliegenden Ausblick./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 15:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 15:05 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.