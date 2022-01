NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Tesla von 1005 auf 1045 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zahlen der US-Autohersteller zum vierten Quartal dürften gegenüber den Ausblicken auf 2022 in den Hintergrund treten, schrieb Analyst Joseph Spak in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Die Ziele für 2022 sollten zu Beginn des Jahres noch recht vorsichtig ausfallen und könnten tendenziell unter den derzeitigen Markterwartungen liegen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2022 / 00:17 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.