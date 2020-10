NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla nach Auslieferungszahlen zum dritten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 180 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe von den Modellen 3 und Y nur 124 000 Fahrzeuge an die Kundschaft gebracht, obwohl es Kapazitäten für mindestens 150 000 Fahrzeuge gegeben hätte, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werfe die Frage auf, ob diese Lücke entweder auf Produktionseinschränkungen oder auf einer schwache Nachfrage basiere./la/he



