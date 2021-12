NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Im Juli seien die globalen Verkäufe von Autos mit Elektromotoren zum Vormonat zwar zurückgegangen, im Vorjahresvergleich hätten sie sich aber immer noch in etwa verdoppelt, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Analyst Arndt Ellinghorst und seinen Kollegen. Tesla dominiere bei den Einheiten weiter das Feld vor BYD und SAIC-GM-Wuling aus China./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2021 / 01:21 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.