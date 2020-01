NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Eckdaten zum vierten Quartal von 220 auf 240 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Unerwartet hohe Auslieferungszahlen zögen in seinem Bewertungsmodell steigende Schätzungen nach sich, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Aufgrund einer schon hohen Bewertung bleibe er aber bei seiner negativen Einschätzung für die Papiere des Elektroautobauers./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2020 / 17:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2020 / 00:15 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.