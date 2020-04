NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 240 US-Dollar belassen. Der Elektroauto-Hersteller habe die Erwartungen kräftig übertrumpft, wodurch die starken Kursgewinne zu erklären sein, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bereinigten Resultate seien aber deutlich näher an dem, was erwartet worden war./tav/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 04:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2020 / 04:45 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.