NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Auslieferungszahlen zum vierten Quartal von 250 auf 295 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Kennziffern des Elektroautobauers seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2021 und 2022 merklich erhöht. Sein immer noch niedriges Kursziel und negatives Anlagevotum begründete der Experte mit dem Hinweis, dass Tesla 2021 wohl nur rund ein Zehntel des Absatzvolumens von Weltmarktführer Toyota erreicht habe, an der Börse jedoch höher bewertet sei als die Japaner./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 00:25 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 00:25 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.