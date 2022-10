NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla von 137 auf 153 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Fahrzeug-Auslieferungen im dritten Quartal hätten seine Erwartungen erfüllt, jene des Marktes aber nicht, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Als Begründung für das erhöhte Kursziel verwies er unter anderem auf einen weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum. Was die Bewertung des Elektroautobauers betrifft, bleibt er vorsichtig wegen des steigenden Wettbewerbs durch gestandene Autokonzerne./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2022 / 01:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2022 / 01:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.