NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach den jüngsten Absatzzahlen für das vierte Quartal von 150 auf 125 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Auslieferungen seien zwar etwas besser gewesen als von ihm gedacht, dies aber auf Kosten höherer Kaufanreize, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese suggerierten niedrigere Verkaufspreise und zehrten an der Marge. Die Konsensschätzungen seien derweil verfehlt worden. Die Wachstumserwartungen an den Elektroautobauer würden moderater./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2023 / 05:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2023 / 05:58 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.