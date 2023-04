NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Underweight" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Absatz des ersten Quartals habe seine Erwartungen getoppt, aber etwa im Rahmen des Bloomberg-Marktkonsens gelegen, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Montag vorliegenden Studie. Andere Datenanbieter hätten sogar einen höheren Konsens errechnet gehabt. Er sei wohl geprägt gewesen von den aggressiven Preissenkungen. Die Schätzungen für das Gesamtjahr lägen trotz dieser Kaufanreize aber niedriger als vor ihrer Ankündigung, hob Brinkman hervor./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.04.2023 / 06:28 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.