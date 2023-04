NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal von 120 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der US-amerikanische Elektroautobauer habe im Jahresvergleich für das Auftaktquartal erstmals seit dem Schlussviertel 2019 einen Gewinnrückgang gemeldet, schrieb Analyst Ryan Brinkman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Als Gründe verwies er auf die deutlich hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Margen und den freien Barmittelzufluss. Er kappte daher seine Schätzungen./ck/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 04:57 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 04:57 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.