HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mosaic von 55 auf 47 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Adrien Tamagno geht laut einer am Montag vorliegenden Studie von einer abwärts gerichteten Korrektur der Preisgestaltung für Kali und Phosphate aus und senkte daher seine Schätzungen. Zu den kürzlich vorgelegten Quartalszahlen des Düngerherstellers schrieb er, sie seien enttäuschend gewesen und auch die Prognose für das erste Jahresviertel 2023 sei schwach. Die Marktreaktion dagegen besser ausgefallen, als er erwartet habe./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2023 / 12:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



