thyssenkrupp Aktie

12,46EUR 0,27EUR 2,22%
thyssenkrupp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001

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29.10.2026 10:35:14

thyssenkrupp Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz passte sein Bewertungsmodell für den Industriekonzern in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die nun vollzogene Abspaltung von TK Accelis an./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
12,34 € 		Abst. Kursziel*:
37,76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
12,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,49%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:35 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

thyssenkrupp AG 12,39 1,68% thyssenkrupp AG

Aktuelle Aktienanalysen

11:45 Unilever Sell UBS AG
11:45 Delivery Hero Neutral UBS AG
11:45 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:44 Microsoft Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:43 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:21 Danone Buy UBS AG
11:21 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
11:20 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
11:19 BASF Neutral UBS AG
11:11 Vonovia Buy UBS AG
11:08 Befesa Buy UBS AG
11:07 Mercedes-Benz Group Neutral UBS AG
11:04 STMicroelectronics Buy UBS AG
11:04 ING Group Buy UBS AG
10:58 adidas Neutral UBS AG
10:54 BBVA Neutral UBS AG
10:42 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
10:41 HOCHTIEF Hold Deutsche Bank AG
10:40 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
10:37 TRATON Buy Deutsche Bank AG
10:36 Mercedes-Benz Group Buy Deutsche Bank AG
10:35 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
10:31 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:17 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:12 DWS Group Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:02 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:54 KION GROUP Hold Jefferies & Company Inc.
09:53 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
09:40 DWS Group Equal Weight Barclays Capital
09:35 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:31 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
09:30 MTU Aero Engines Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Delivery Hero Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 BASF Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:00 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:59 tk accelis Buy Deutsche Bank AG
08:50 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:49 adidas Outperform Bernstein Research
08:48 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
08:46 T-Mobile US Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
08:42 Air Liquide Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:32 Airbus Outperform Bernstein Research
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