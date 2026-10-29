FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz passte sein Bewertungsmodell für den Industriekonzern in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die nun vollzogene Abspaltung von TK Accelis an./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET



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