thyssenkrupp Aktie
|12,46EUR
|0,27EUR
|2,22%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 18 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Bastian Synagowitz passte sein Bewertungsmodell für den Industriekonzern in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar an die nun vollzogene Abspaltung von TK Accelis an./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
12,34 €
|
Abst. Kursziel*:
37,76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
12,46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,49%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
|
12:26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Abspaltung von TK Accelis - Thyssenkrupp 'optisch' schwach (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|EQS-PVR: ThyssenKrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
28.10.26
|XETRA-Handel MDAX am Mittwochmittag in Rot (finanzen.at)
|
28.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Abspaltung von TK Accelis - ThyssenKrupp 'optisch' schwach (dpa-AFX)
Analysen zu thyssenkrupp AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|17.04.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|23.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.02.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|15.10.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|12,39
|1,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|11:04
|STMicroelectronics Buy
|UBS AG
|11:04
|ING Group Buy
|UBS AG
|10:58
|adidas Neutral
|UBS AG
|10:54
|BBVA Neutral
|UBS AG
|10:42
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:41
|HOCHTIEF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:40
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10:35
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|10:31
|Vodafone Group Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:17
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:02
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|09:35
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:31
|ING Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:30
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:00
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|tk accelis Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:48
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|08:46
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|08:42
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:32
|Airbus Outperform
|Bernstein Research