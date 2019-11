NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16,00 auf 14,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Insustrie- und Stahlkonzern habe einen sehr vorsichtigen Ausblick auf das europäische Stahlgeschäft im Geschäftsjahr 2019/20 gegeben, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) deutlich optimistischer ein als das Unternehmen. Zum neuen Kursziel verwies er auf die geänderte Berichtsstruktur des Unternehmens sowie die Branchenbewertung./gl/edh



