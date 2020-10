NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp mit Blick auf eine mögliche Offerte von Liberty Steel für Thyssenkrupps europäisches Stahlgeschäft auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Diese würde bei der Europäischen Kommission auf weniger wettbewerbsrechtliche Bedenken stoßen als die 2019 abgelehnte Fusion mit Tata Steel Europe, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2020 / 09:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2020 / 19:00 / ET



