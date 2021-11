MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp vor den am 18. November erwarteten Zahlen und dem am 2. Dezember anstehenden Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Ein besser laufendes operatives Geschäft und zunehmend positive Auswirkungen der Restrukturierung des Industriekonzerns sollten das bereinigte Geschäftsjahresergebnis vor Zinsen und Steuern für 2021/22 auf über eine Milliarde Euro ansteigen lassen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2021 / 11:57 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.