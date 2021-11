NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,25 Euro belassen. Analyst Alan Spence bezog sich in einer am Montag vorliegenden Studie auf Medienberichte, wonach der Stahl- und Industriekonzern seine Pläne für einen möglichen Börsengang (IPO) seines Geschäfts mit Wasserstoff-Elektrolyseuren vorantreibt. Gerüchte um ein IPO der Sparte seien bereits um Dezember letzten Jahres herum hochgekocht. Die aktuellen Berichte dürften nun erneut das Interesse der Anleger auf die Frage lenken, ob das Unternehmen sein Produktportfolio optimieren könne./la/he



