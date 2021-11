NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach einem Medienbericht über einen Anteilsverkauf des Großaktionärs Cevian auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die kolportierte Veräußerung von knapp sieben Prozent der umlaufenden Eon-Papiere durch den Finanzinvestor könnte zu einem Aktienüberhang führen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Ersteinschätzung-./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2021 / 14:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2021 / 14:05 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.