NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 16 auf 16,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Industriekonzern habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Untermauert worden sei dies von einer guten Entwicklung der stahlbezogenen Geschäfte. 2022 dürften Stahl und die Materials-Sparte wohl zu den wichtigsten Gewinntreibern werden. Weiteres Potenzial böte sich durch etwaige Verbesserungen bei den angespannten Lieferketten im Autobereich./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 14:22 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 14:22 / ET



