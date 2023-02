MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Thyssenkrupp nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Industriekonzerns im ersten Geschäftsquartal liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ebit-Jahresziel hätten die Essener bestätigt, obwohl sie im zweiten Quartal mit einem niedrigeren Wert als zum Jahresauftakt rechneten. Der Barmittelabfluss falle etwas geringer als erwartet aus./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2023 / 07:46 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.