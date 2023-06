MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die vor dem Börsengang stehende Tochter Nucera sei für Anleger eine interessante Chance im wachsenden Wasserstoff-Bereich, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn einige Anleger enttäuscht sein könnten von der festgelegten Preisspanne, halte er diese für angemessen. Der Industriekonzern mache mit dem Börsengang einen Schritt zur Vereinfachung seiner Struktur. Es sei ein gutes Zeichen, dass der neue Konzernchef schnelle Entscheidungen treffe./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2023 / 07:47 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.