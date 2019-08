HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Neunmonatszahlen von 12,50 auf 11,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Zwar bewerte er die Neuausrichtung des Industriekonzerns positiv, doch dürfte deren Umsetzung gerade in dem sich eintrübenden konjunkturellen Umfeld erst mittelfristig von Erfolg gekrönt sein, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2019 / 15:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2019 / 16:00 / MEZ



