FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach den Jahreszahlen für 2018/19 auf "Halten" mit einem fairen Wert von 12,50 Euro belassen. Die Ergebniszahlen hätten zwar weitgehend den Erwartungen entsprochen, der Ausblick und das Ausbleiben einer Dividendenzahlung jedoch nicht, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Thyssenkrupp könne jedoch mit strukturellen Verbesserungen und umfangreichen Restrukturierungen wieder in "ruhigeres Fahrwasser" gelangen./hoshs/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2019 / 16:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2019 / 16:26 / MEZ



