ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach den vorgelegten Quartalszahlen leicht von 15,80 auf 15,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er verwies zwar auf ein etwas besser als erwartetes operatives Ergebnis im dritten Geschäftsquartal des Industriekonzerns, doch das Ergebnis im Stahlgeschäft sei enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verwies er darauf, dass Thyssenkrupp nun beim Mittelfluss (Cashflow) vor Fusionen oder Zukäufen einen Abfluss erwartet./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2021 / 07:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.