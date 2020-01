ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Underperform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die große Frage bleibe, was der Konzern mit seiner Aufzugssparte anstellen wird, schrieb Analyst Carsten Riek in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus Sicht des Experten ist ein Teilbörsengang noch immer am wahrscheinlichsten. Er glaube jedoch, dass dies den Markt enttäuschen dürfte./ssc/kro



