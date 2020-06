NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Thyssenkrupp vor dem Hintergrund des Verkaufs der Aufzugsparte mit "Underweight" und einem Kursziel von 6 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Die Nettoerlöse von 16 Milliarden Euro aus dem Verkauf wirkten sich positiv auf die Bilanz aus und ermöglichten Flexibilität und Zeit, damit dem Industriekonzern die Wende gelingen könne, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch sollte diese Aufgabe nicht unterschätzt werden. Die verbleibenden Segmente hinkten denen der Wettbewerber mit Blick auf das operative Geschäft und auch die Entwicklung hinterher./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2020 / 19:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2020 / 00:15 / BST



