LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für TLG Immobilien angesichts der Fusionsgespräche mit Aroundtown von 31,50 auf 32,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Es würde Europas größter Gewerbeimmobilien-Konzern entstehen, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es mangele derzeit aber noch an Details und er frage sich, ob die Interessen tatsächlich alle gleichberechtigt seien./ajx/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2019 / 15:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



