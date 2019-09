HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Total SA anlässlich der ambitionierteren Dividendenpläne auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Damit versprächen die Franzosen die höchsten Dividendensteigerungen unter den Ölriesen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Schritt zeuge vom Vertrauen in künftige Barmittelzuflüsse. Der Experte sieht zudem weiterhin die Option für weitere Aktienrückkäufe, sollten Ölpreise oder Barmittelflüsse die Erwartungen übertreffen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 12:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.