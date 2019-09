NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Total nach dem Strategietag des Ölkonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Trotz der starken Schwankungen auf dem Ölmarkt sei die Strategie der Franzosen dauerhaft stabil, schrieb Analyst Oswald Clint in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Zuversicht unter den Anlegern dürfte die mittelfristig geplante Verdopplung des Dividendenwachstums sorgen./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2019 / 06:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.