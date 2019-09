LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie von Total SA vor dem Strategietag des Ölkonzerns am 24. September auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Papier bleibe zudem innerhalb des europäischen Energiesektors ihr "Top Pick", schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zugleich erwarteten die Investoren nach mehreren größeren Zukäufen in den vergangenen zwei Jahren aber ein klares Bekenntnis zur Kapitaldisziplin./ck/ajx



