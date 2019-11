LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Total SA von 65 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts einer weltweit steigenden Bevölkerung und wachsenden Mittelschicht nehme der Energieverbrauch zu, doch dürften Investoren ihr Portfolio mit der Zeit eher an eine Welt mit geringerem Kohlenstoffverbrauch anpassen, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Dies mache für die Aktien der großen Energiekonzerne einen neuen Bewertungsansatz notwendig./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2019 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2019 / 05:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.