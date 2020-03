NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Morgan Stanley hat Total SA von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 47,00 auf 27,50 Euro gesenkt. Die europäische Öl- und Gasbranche sei wegen der Coronakrise von einem Nachfrage-Einbruch betroffen und leide zugleich unter einem deutlich gestiegenen Ölangebot, schrieb Analyst Martijn Rats in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er rechne daher mit Dividendenkürzungen, auch durch den französischen Ölkonzern. Dessen Bilanz sei aber gesünder als andere. Nach dem Kurssturz habe die Total-Aktie seines Erachtens das höchste Aufwärtspotenzial unter den Papieren der Großkonzerne./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / 22:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.