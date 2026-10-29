TotalEnergies Aktie
|84,57EUR
|1,36EUR
|1,63%
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
29.10.2026 12:57:01
TotalEnergies Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Solide, aber nicht herausragend, schrieb Mark Wilson am Donnerstag zum Quartalsbericht des Ölkonzerns./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 04:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
90,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
85,02 €
|
Abst. Kursziel*:
5,86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84,57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,42%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
12:26
|Shell und TotalEnergies: Quartalsgewinne dank hohem Rohölpreis verdoppelt (Spiegel Online)
|
28.10.26
|EURO STOXX 50-Papier TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
28.10.26
|Ausblick: TotalEnergies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
22.10.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.10.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Letztendlich Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
Analysen zu TotalEnergies
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|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|19.10.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|21.10.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.07.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|85,29
|2,50%
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|DZ BANK
|13:46
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:45
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|13:41
|GSK Neutral
|UBS AG
|13:40
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|13:25
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:22
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Microsoft Buy
|UBS AG
|13:19
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|13:11
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|13:06
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13:01
|ING Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:57
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:56
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|12:55
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:49
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|12:46
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:45
|STMicroelectronics Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:43
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:43
|Air Liquide Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:40
|Knorr-Bremse Buy
|Warburg Research
|12:33
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:29
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:25
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:14
|Airbus Kaufen
|DZ BANK
|12:11
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:08
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|12:07
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:02
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11:52
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:45
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|11:45
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|11:44
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:43
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Danone Buy
|UBS AG
|11:21
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|11:20
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|11:19
|BASF Neutral
|UBS AG
|11:11
|Vonovia Buy
|UBS AG
|11:08
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:07
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG